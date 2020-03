Um motociclista ficou ferido na manhã desta segunda-feira, ao colidir com um carro no entroncamento da Avenida Amaral Peixoto com a Rua Nossa Senhora das Graças, no Centro, em Volta Redonda. O motociclista foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Saúde) e levado ao Hospital São João Batista.

A unidade hospitalar não informou ainda o estado de saúde da vítima. Foto: Adriana Eico