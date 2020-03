Novo levantamento de casos de Covid-19 em Barra Mansa apontam índices satisfatórios 

Ao todo foram realizados 97 exames, 90 foram negativos, um confirmado já em alta e seis sob espera do laudo

Noventa e sete pessoas passaram pela coleta de material genético para identificação do novo coronavírus (Covid-19) em Barra Mansa. Desse quantitativo, 90 apontaram negativos para a doença e seis seguem em espera do laudo. O município ainda permanece com apenas um caso confirmado, sendo que a mulher diagnosticada com o vírus não apresenta mais risco de contágio. As ações para evitar a propagação da doença continuam sendo realizadas, seguindo as determinações do Ministério da Saúde, acatadas pelo prefeito Rodrigo Drable.

O secretário de Saúde de Barra Mansa, Dr. Sérgio Gomes, disse que é impossível ter total controle da situação porque existem muitas pessoas que não deram a devida seriedade à situação. “Estamos realizando constantes alarmes para que a população entenda o atual cenário nacional. Contamos com a colaboração de todos barra-mansenses, esperando que fiquem em suas residências, evitando qualquer tipo de risco de contaminação do Covid-19”, expressou.

Sérgio ainda falou sobre o início da campanha de vacinação contra a influenza nesta segunda-feira (23). “Nós começamos a campanha, em um primeiro momento, imunizando os pacientes acima de 80 anos e os acamados, em suas casas. Esses não terão que ir aos postos de saúde, pois a equipe do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) irá até eles”.

O secretário ainda informou que o quantitativo do público alvo, nessa primeira semana, é de sete mil pessoas. Já para a próxima semana serão cerca de 20 mil idosos. “Os postos de saúde de cada bairro têm o cadastro e informações de cada morador. Nas próximas semanas, os agentes vão entrar em contato com cada residente e realizar um agendamento. Estamos tentando viabilizar que essa fase também seja feita em domicílio, mas ainda estamos estudando a hipótese”, completou.

Prefeito Rodrigo Drable determina novas medidas para os mais vulneráveis

Visando garantir a saúde e bem-estar da população mais vulneráveis ao contágio do Covid-19, o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, determinou algumas ações objetivando a proteção dos mesmos.

ILPI – Os dirigentes das Instituições de Longa Permanência de Idoso (ILPI), também chamados de asilos, receberam importantes orientações de como atuar neste período, a fim de evitar o contágio da doença aos idosos. Uma das principais ações foi proibir visitantes e manter a constante higienização dos internos e do ambiente.

Moradores em situação de rua – apesar de haver uma grande resistência por parte de alguns moradores em situação de rua, a prefeitura estará disponibilizando um abrigo temporário no Centro de Lazer Feliz da Vida, no bairro Santa Rosa. O espaço tem capacidade de receber até 50 pessoas e oferecerá café da manhã, almoço e, através da parceria com o Comitê de Assistência aos Moradores de Rua, também o jantar. Além disso, durante o dia, os abrigados poderão ter acesso a diversas atividades.

– Gostaria, mais uma vez, de fazer um apelo à população. Quem puder doar roupa de cama e banho, material de higiene pessoal e sabão em pó, nos notifique através do WhatsApp (24) 99844-4761 e nós vamos até você recolher sua doação”, solicitou o prefeito.

Semana crítica – De acordo com um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, essa é a semana mais crítica, sendo considerada de alta chance de contágio do Covid-19. Por isso é preciso resguardar a saúde, seguindo a orientação do estado.

– Vamos nos conter dentro de nossas casas. Se conseguirmos isto nessa semana, vamos minimizar as más consequências. Faça isso pelos profissionais que precisam ir às ruas para o funcionamento da cidade, faça isso pelos seus familiares. Não sejamos inconsequentes em expor essas pessoas ao risco”, frisou Drable.

Interdição – Somente neste domingo (22), 39 estabelecimentos comerciais foram fechados pela Gerência de Posturas e Guarda Municipal.

Mercados – Em nova reunião com os representantes de todos os mercados do município, ficou determinado, em comum acordo, que os estabelecimentos abrirão às 7h. Nesse primeiro horário será permitido apenas o atendimento aos idosos. A partir das 8h, o funcionamento é geral. A medida ainda prevê a proibição da entrada de menores de 12 anos em todos os horários.

Atividades físicas em casa – O prefeito anunciou que existe um projeto para estimular a prática de exercícios físicos dentro das casas. A iniciativa contará com um profissional de Educação Física que gravará uma vídeo aula, apresentando alguns movimentos básicos que ajudam a aumentar a imunidade e também como forma de aliviar a mente.