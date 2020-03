Policiais militares (GAT) grupo de Ações Táticas do 33º BPM de Angra dos Reis apreenderam 910 pinos de cocaína e dois explosivos artesanais no bairro Frade, em Angra dos Reis. Segundo os agentes, as drogas e os explosivos estavam nas proximidades de uma área de mata.

Os dois suspeitos fugiram quando perceberam a aproximação dos policiais militares. O material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia, da cidade. Foto: Policia Militar