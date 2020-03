Volta Redonda realiza ação para proteger população em situação de rua de Covid-19

Estrutura está sendo montada no Colégio Getúlio Vargas para garantir a segurança das pessoas em situação de rua

A prefeitura de Volta Redonda está tomando diversas medidas para evitar a circulação do Novo Coronavírus na cidade. E pensando na proteção da população que vive em situação de rua, o governo municipal está montando uma estrutura para que eles possam ficar de quarentena no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. Em paralelo, as equipes das Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e Ação Comunitária (Smac) estão orientando e conscientizando o grupo sobre a importância de permanecerem no local.

“Estamos nas ruas fazendo campanha de orientação. Nós temos o Albergue Municipal, que tem uma estratégia montada para a proteção ao Coronavírus, mas estamos ampliando esse atendimento. A estrutura está sendo montada no Colégio Getúlio Vargas para quem ainda está nas ruas por pelo menos 14 dias”, afirmou o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva.

A coordenadora do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde, Karla Elaine Alves, explicou que, em parceria com a equipe do Centro Pop, da Smac, e com o Comitê Municipal Intersetorial de Políticas para População em Situação de Rua, está sendo montada a estrutura, que deve ficar pronta nesta terça-feira, dia 24, para abrigar todos esses moradores em situação de rua.

“Já conseguimos vários colchões e estamos orientando essas pessoas a ficarem no abrigo. Mas, os que estão resistentes à permanência no local, estamos passando todas as recomendações dos órgãos de saúde e entregando kits de higiene”, disse.

Karla contou ainda que os moradores também serão vacinados contra a Influenza H1N1. Além disso, eles receberam alimentação e o acompanhamento da coordenação de Saúde Mental.

O secretário de Ação Comunitária de Volta Redonda, Ailton da Silva, comentou que sabe que pode haver uma recusa por parte dessas pessoas em situação de rua, mas que é preciso orientar e oferecer a estrutura.

“É importante garantir a segurança das pessoas que estão em situação de rua. A gente sabe que alguns podem não querer ficar no Colégio, mas temos que oferecer essa segurança para eles”, frisou o secretário.

A Smac suspendeu todas as saídas dos usuários do serviço do Abrigo Municipal Seu Nadim. As visitas estão restritas e os abrigados cumprem isolamento social, seguindo orientações do Plano Municipal de Contingência de Enfretamento ao Coronavírus. No Centro Pop, o trabalho continua sendo realizado e as equipes já foram orientadas sobre a ampliar as ações de higiene pessoal e do local de trabalho. Foram disponibilizados álcool em gel e toalhas de papel.