Atualizada às 11h30min – Uma carga de leite, conduzido por um caminhão rodotrem, tombou no km 220, da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, no bairro Cacaria, em Piraí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve o tombamento do cavalo-trator e o primeiro semirreboque espalhando a carga de leite.

O segundo semirreboque permaneceu intacto. Ninguém ficou ferido. Está havendo uma pequena lentidão no fluxo no local. Foto: PRF