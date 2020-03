Deputado Antonio Furtado destinou R$2 milhões para combate ao Coronavírus no Sul Fluminense

Recursos devem chegar aos municípios de Barra Mansa, Pinheiral e Volta Redonda até semana que vem. Outras cidades também serão beneficiadas

Comprometido em ajudar no combate ao COVID-19, o deputado federal Delegado Antonio Furtado aproveitou a medida que permite a possibilidade de remanejamento das emendas parlamentares para destinar, inicialmente, quase R$2 milhões para as cidades do Sul Fluminense, como forma de colaborar no enfrentamento da pandemia. A medida visa minimizar os impactos previstos e preparar os municípios para os próximos dias, quando o estágio da proliferação da doença deve atingir o pico.

– O que estamos buscando fazer é levantar as necessidades dos municípios, especialmente do Sul Fluminense, para remanejar as verbas e melhorar o atendimento aos pacientes com Coronavírus e promover ações preventivas. Já consegui falar com alguns prefeitos como é o caso do Rodrigo Drable, em Barra Mansa, e do Ednardo Barbosa, prefeito de Pinheiral, e vou também oferecer ajuda às demais cidades – explicou o parlamentar.

A princípio, Barra Mansa, Pinheiral e Volta Redonda serão atendidas com as novas destinações que visam aumentar a capacidade de atendimento médico a população e combater o avanço da pandemia. As verbas para os municípios foram pensadas levando em consideração a necessidade de cada localidade.

– Em Barra Mansa, neste momento, a prioridade é inaugurar o hospital de triagem, que vai ser aberto na antiga Upa no bairro Boa Vista, na Região Leste. Já consegui destinar R$500 mil, encaminhado ao Fundo Municipal de Saúde, além dos R$500 mil que já havia destinado para a Santa Casa da Cidade. Em Pinheiral, a grande dificuldade são os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) como máscaras, luvas e aventais. Estou mandando mais R$200 mil para a compra desses equipamentos. Em Volta Redonda, estamos acompanhando a construção do hospital de campanha no estádio Raulino de Oliveira e entendemos a necessidade de recursos para custear essa ação, que é preventiva, ou outras eventualmente necessárias. Ciente disso, estou colocando em caráter emergencial mais R$1,62 milhão para ser usado em ações de enfrentamento do Coronavírius. Também estamos à disposição das outras cidades e ajudaremos no que pudermos – declarou o deputado.

Além das ações de investimento e envio de recursos, o deputado federal Delegado Antonio Furtado vai intensificar uma campanha de conscientização nas redes sociais. Uma maneira de orientar a população quanto aos cuidados de higiene e incentivar que fiquem em casa.

– Quero ajudar nossa região a vencer essa batalha. Espero que o Sul Fluminense ultrapasse a parte crítica o mais rápido possível. É o momento de todos se ajudarem. Com as pessoas ficando em casa e o poder público agindo, em pouco tempo esse grave problema de saúde mundial estará superado em nosso Estado – afirmou.