 Homem atira em vendedor de loja de auto peças em Barra Mansa

Um homem, ainda não identificado atirou contra um vendedor de uma loja de auto peças, localizada no Centro de Barra Mansa. Segundo informações do local, o vendedor se negou a vender as peças, devido as restrições impostas pela Secretaria de Ordem Pública, de Barra Mansa.

O vendedor explicou ao homem que a venda seria apenas por delivery. Não satisfeito o homem sacou de uma arma e atirou contra o rapaz. O tiro acertou o braço do vendedor. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão no local, para emissão da ocorrência.