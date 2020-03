Prefeitura de Quatis realiza a higienização de espaços públicos da cidade

Locais de grande circulação de pessoas foram o foco da ação que teve o objetivo de combater o coronavírus

As medidas de enfrentamento ao coronavírus não param em Quatis. Por determinação do prefeito Bruno de Souza (MDB), a Prefeitura de Quatis iniciou na manhã desta terça-feira, dia 24, um serviço de higienização com a lavagem de todo o mobiliário urbano da cidade. A medida é uma ação coordenada entre as secretarias Municipais de Saúde, por meio da Divisão de Vigilância Sanitária e de Obras como mais um esforço no combate ao novo coronavírus (Covid-19) no Município.

O serviço está sendo executado por servidores municipais e teve início pela sede da Prefeitura e passou pela Capela Mortuária, Cemitério Municipal e Hospital São Lucas. O trabalho focou também nos prédios públicos municipais que mantém atendimento à população como as unidades de saúde e de Assistência Social.

Para a higienização foi usado um veículo de hidrojateamento contendo uma solução de água com hipoclorito. Aproveitando a suspensão de parte das atividades comerciais da cidade, as equipes fizeram a higienização das fachadas de lojas e agências bancárias, calçadas e ruas. Outros pontos higienizados foram as igrejas, praças públicas, pontes, pontos de ônibus e táxis.

– Não estamos medindo esforços para travar a ação desse vírus em nosso município. Mesmo assim, seguimos com as recomendações dos especialistas a nossa população. É de suma importância que mantenham os seus cuidados de higiene e o distanciamento social, ficando na segurança de suas casas. Importante registrar ainda que nossa cidade registrou até o momento dois casos suspeitos da doença, nenhum caso confirmado e, felizmente, nenhuma morte – afirmou o prefeito.