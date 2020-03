Projeto de Conrado autoriza auxílio a famílias de estudantes

O vereador Paulo Conrado vai apresentar na Câmara de Volta Redonda um projeto de lei autorizando a prefeitura a conceder bolsa-auxílio às famílias de estudantes carentes que estão com as aulas suspensas devido à pandemia de coronavírus. De acordo com o projeto, que já foi redigido, o auxílio poderá ser concedido na forma de cestas básicas.

O projeto do parlamentar está sendo proposto em razão de muitos alunos dependerem da merenda escolar para se alimentar adequadamente. Conforme a proposta, o auxílio deverá durar enquanto perdurarem as medidas de contenção do novo coronavírus que levaram à suspensão das aulas na cidade.

Conrado aponta que os recursos necessários para garantir a assistência às famílias serão oriundos da previsão constante da Lei Estadual 8.768, proposta pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e sancionada na segunda-feira pelo governador Wilson Witzel, e do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), além de recursos municipais próprios.

– As medidas referentes à contenção de epidemias virais geram impacto na vida de todos e se faz necessário dar suporte aos cidadãos, como está ocorrendo em diversos países na Europa – disse o vereador. Matéria: Foco Regional