Resende reforça importância de verificar fontes para evitar fake news sobre a pandemia

Notícias falsas são encontradas sobre o CadÚnico e Programa Bolsa Família

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, alerta a população sobre a disseminação de ‘fake news’, as notícias falsas, que têm sido repassadas através das redes sociais. As mais recentes promoviam desinformação sobre o CadÚnico e o programa Bolsa Família, tratando de possíveis benefícios que os usuários receberiam de forma extra durante a pandemia do coronavírus (Covid-19).

Entre essas notícias falsas, já verificadas pelo Ministério da Cidadania, está uma que os beneficiários do “Bolsa Família” teriam direito a R$ 470.00 para comprar produtos de limpeza e máscaras para prevenir o coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, estas mensagens surgiram, principalmente, por grupos de mensagens no Whatsapp.

Além disso, também foram encontradas informações falsas de que uma rede de supermercados local, em parceria com o Governo Federal, iria oferecer aos beneficiários do Bolsa Família um vale-compras de R$860,00.

A administração municipal reforça também que é falsa a informação que circula nas redes sociais sobre um suposto cadastramento do Governo Federal para que as pessoas recebam um ‘Auxílio Cidadão’, com ajuda mensal de R$ 200,00 para autônomos e pessoas de baixa renda para combater o coronavírus.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Jaqueline Primo, destaca a importância de sempre verificar as informações antes de repassá-las nas redes sociais.

– Durante essa pandemia do coronavírus surgem muitas informações falsas, não só com o CadÚnico e o Programa Bolsa Família, o que pode gerar pânico e compartilhamento de notícias falsas. Os beneficiários devem sempre acessar os canais oficiais, como o site do Ministério da Cidadania e também pelo telefone 121 para tirar suas dúvidas – ressalta Jaqueline Primo.

A Prefeitura de Resende também lembra que todas as informações verdadeiras sobre o CadÚnico e serviços da Secretária de Assistência Social são divulgados nos canais oficiais da Prefeitura, como o site institucional e as redes sociais.

Dúvidas e atendimentos do CadÚnico e Bolsa Família devem ser feitos por telefone:

Diretoria do Cadastro Único e Bolsa Família: 3355-0544/3354-1458

CRAS Itapuca: 3360-5239

CRAS Lavapés: 3360-9887

CRAS Itinerante: 3360-9510/ 98857-5515

CRAS Jardim Esperança: 3354-4676

CRAS Paraíso: 3381-2074

CRAS Parque Minas Gerais: 3355-0267

CRAS Toyota: 3360-5098