Resende registra caso confirmado de Coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde informou que um paciente, morador do município do Rio de Janeiro, teve um primeiro resultado laboratorial positivo para Coronavírus. Ele foi atendido num hospital da rede privada de Resende.

A Secretaria de Saúde aguarda agora o exame da contraprova enviada ao Lacen (Laboratório oficial do Ministério da Saúde) no Rio de Janeiro. O resultado deve sair dentro de poucos dias. O paciente será acompanhado pela equipe médica durante o isolamento social em sua residência local.

NOTA DA PREFEITURA DE RESENDE

A Secretaria Municipal de Saúde informa que um paciente, morador do município do Rio de Janeiro, foi atendido num hospital da rede privada da nossa cidade com sintomas de doença respiratória e teve um primeiro resultado laboratorial positivo para Coronavírus. A confirmação final do diagnóstico ainda deve aguardar o exame da contraprova enviada ao LACEN, laboratório oficial do Ministério da Saúde, cujo resultado é esperado para os próximos dias.

O paciente, que teve contato com caso confirmado de COVID-19 no município do Rio, está em bom estado geral, sendo acompanhado pela equipe médica durante o isolamento social em sua residência local.

A Vigilância Epidemiológica notificou a Secretaria de Saúde do município do Rio e já fez o monitoramento dos possíveis contactantes aqui em Resende, que estão sem sintomas e também em isolamento domiciliar.

A população de Resende deve reforçar seus esforços de quarentena domiciliar.