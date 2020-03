Sobe para cinco casos suspeitos de Coronavírus, em Volta Redonda

O prefeito Samuca Silva comunicou na tarde desta terça-feira, que subiu para cinco casos suspeitos de coronavírus (Covid-19), em Volta Redonda. Segundo o prefeito, o último caso é de um paciente do sexo masculino, morador da cidade, mas que no momento se encontra na cidade do Rio de Janeiro.

As três mortes suspeitas causadas pelo Covid-19 (um no Hospital do Retiro e dois no Hospital São João Batista), Samuca informou que aguarda o resultado dos exames. Sobre a morosidade na divulgação dos resultados, Samuca disse que vai pedir ao governo mais agilidade dos resultados dos exames.

O prefeito disse também em seu comunicado que a CSN deve afastar cerca de dois mil empregados do trabalho na Usina Presidente Vargas.