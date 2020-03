Equipes da saúde alertam para notícias falsas sobre coronavírus

‘Fake news’ adulteraram telefones de atendimentos e passaram locais errados de vacinação

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, conseguiu identificar notícias falsas, as chamadas ‘fake news’, divulgadas distorcendo informações sobre a vacinação contra a gripe e também sobre o coronavírus (Covid-19). Uma campanha contra a desinformação foi lançada pelo governo, que alertou a população a checar todas as notícias nos canais oficiais de comunicação do município.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as principais notícias falsas que têm circulado nas redes sociais e grupos de mensagem do município divulgam números de telefone errados dos setores da rede pública de saúde. Da mesma maneira, há informações erradas de locais que seriam usados como postos de vacinação.

A administração municipal lembra ainda que divulgar notícias falsas afeta negativamente toda a população, pois gera tumulto no atendimento ao público e expõe desnecessariamente pessoas ao risco.

O secretário de Saúde, Alexandre Vieira, ressalta as consequências de espalhar informações incorretas.

– A divulgação das notícias falsas, especialmente nos casos que envolvem a saúde pública, como o combate e prevenção ao coronavírus e também sobre a vacinação contra o vírus da gripe, atinge todos os munícipes. As fake news colocam a vida de milhares de resendense em perigo. Reforçamos que é crime divulgar fake news, não tem graça e não é brincadeira – disse o secretário.

A população deve sempre checar todas as informações que recebem em grupos de mensagem ou redes sociais, nos canais oficiais da Prefeitura de Resende, como o site institucional e as páginas nas redes sociais.

Em caso de dúvidas, a população pode ligar para a Ouvidoria da Saúde: 3354-5440 e para a Ouvidoria Geral: 3360-6191/3360-6095.