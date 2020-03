Quatis altera cronograma de vacinação dos idosos

Para evitar aglomeração nas unidades de saúde, público alvo será dividido por faixas etárias com atendimento em casa por agendamento telefônico

A Prefeitura, por meio da Secretária Municipal de Saúde, está alterando a forma de atendimento aos idosos para a vacinação contra a gripe. A partir desta quarta-feira, dia 25, a imunização será por faixa etária. A campanha que, nessa primeira fase abrange também os profissionais de saúde, teve início na última segunda-feira.

A alteração atende a uma orientação da Secretaria de Estado de Saúde que dividiu os idosos em três faixas etárias e tem o seguinte cronograma: 25 a 28/03 – pessoas com 80 anos ou mais, 30/03 a 03/04 – pessoas com 70 a 79 anos e 06 a 14/04 – pessoas com 60 a 69 anos. No dia 15 de abril, a equipe de imunização voltará a vacinar todos os idosos acima de 60 anos que ainda não tenham sido atendidos.

Em Quatis, a Secretaria de Saúde do Município disponibilizou os telefones 3353-2624 e o 3353-6220 para que a pessoa idosa possa agendar a visita em casa da equipe de imunização.

– Sabemos que os idosos são o grupo mais sensível ao contágio do coronavírus. Queremos que evitem sair de casa nesse momento de tanto risco. Por isso pedimos que nos ligue e agende a visita de nossa equipe – explicou a secretária de Saúde de Quatis, Cleonice Ramos, destacando que os profissionais de saúde devem tomar a vacina nas unidades.

A segunda fase começa no dia 16 de abril com a imunização de professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas e outras condições especiais.

No dia 9 de maio, será a vez de serem vacinados as crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (até 45 dias depois do parto), indígenas, adolescentes e jovens do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade.