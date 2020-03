Volta Redonda mantém serviços de manutenção na cidade

Serviços de capina, roçada e tapa-buraco continuam no município e passam por diversos bairros

A Prefeitura de Volta Redonda segue avançando nos serviços de manutenção na cidade. Mesmo com as restrições e suspensões por conta do combate a Covid-19, o Novo Coronavírus, serviços de capina, roçada e tapa-buraco foram mantidos. Os servidores que atuam nessas funções foram capacitados sobre os cuidados necessários para evitar contaminação pelo coronavírus.

Nesta quarta-feira, dia 25, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) atuaram com operação tapa-buraco no bairro Jardim Belmonte – próximo à Barra Mansa – e no bairro Nossa Senhora das Graças. Durante a semana, vias dos bairros Laranjal, Padre Josimo, Siderlândia, Avenida Beira Rio, Retiro, Vila e Centro, foram beneficiadas.

“Estamos tomando todas as medidas de segurança e combate ao novo coronavírus, inclusive para proteger os nossos funcionários. A cidade precisa avançar. Os servidores que estão na faixa de risco foram dispensados e os que estão atuando são orientados quanto às medidas de segurança e higiene pessoal”, destacou o secretário de Infraestrutura, Toninho Oreste.

Os serviços de construção de redes de drenagem na Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços, também seguem a todo vapor. A expectativa é que até o final desta semana as redes fiquem prontas. Isso vai permitir menor acúmulo de água na pista e, consequentemente, maior duração do asfaltamento da via.

Nesta quarta-feira, dia 25, os bairros Aterrado, Belmonte, Roma e Açude receberam os serviços de capina, roçada e limpeza em geral. “Estamos realizando o rodízio de equipes para evitar aglomeração. Mesmo nesse período e tomando todos os cuidados, estamos avançando”, disse o secretário.