Volta Redonda tem oito casos confirmados de Coronavírus

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, confirmou na tarde desta quarta-feira, que o município já tem oito casos confirmados do Coronavírus (Covid-19). A informação foi passada pelo prefeito pelas redes sociais.

Segundo informações do prefeito, uma universitária, de 20 anos, que está em isolamento domiciliar e uma mulher, de 48 anos, dona de casa, são as vítimas do novo coronavírus. Ela também está em isolamento domiciliar.

O prefeito recomenda que as pessoas fiquem casa até que a curva diminua. Acredito que o hospital de campanha fique pronto até na próxima semana.

Com relação a água já pedi ao Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), para o adiar o pagamento para maio e o corte está proibido. Hoje teve início a distribuição dos sabonetes. “Lave bastante as mãos. Isso é importante para a higienização e combate ao coronavírus”, disse Samuca.