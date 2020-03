Carlinhos Santana libera emendas impositivas para aplicar no combate ao Coronavírus

O vereador Carlinhos Santana (Pros) está liberando cerca de R$700 mil em emendas impositivas que havia definido no Orçamento Municipal apresentadas em 2019 e 2020, em obras e serviços. A sugestão do vereador é que o prefeito Samuca Silva aplique o montante em ações contra a proliferação do coronavírus (S-19).

Carlinhos sugeriu que as Procuradorias Gerais do Município, em conjunto com o governo, garanta juridicamente para que a ação seja realizada. Segundo o vereador a saúde da população está acima de qualquer coisa.