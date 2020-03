Carreta tomba na Serra das Araras, em Piraí

Um caminhão tombou na madrugada desta quinta-feira, por volta de 1h30min, na altura do km 223, da Rodovia Presidente Dutra, descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí. O caminhão carregado com produtos Lowçucar deixou a pista parcialmente interditada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não houve saque. Os agentes aguardam a seguradora enviar outro veículo para fazer o transbordo da carga. Após esse procedimento o veículo será destombado e a pista será liberada. Há lentidão no trânsito na descida da Serra das Araras.