Deputado Antonio Furtado segue conversando com prefeitos para ajudar no combate ao Coronavírus

Verba destinada para o enfrentamento da pandemia na região já chega a quase R$3 milhões

Como cada município do Sul Fluminense tem se preparado para o enfretamento ao COVID-19 tem sido a preocupação do deputado federal Delegado Antonio Furtado. Por esse motivo, tem entrado em contato com os prefeitos da região para saber as necessidades de cada cidade. Ontem (25/03) conseguiu a liberação, em caráter emergencial, de mais de R$500 mil para as cidades de Barra do Piraí, Itatiaia e Miguel Pereira.

– As cidades precisam estar preparadas caso haja aumento na curva do Coronavírus. Conversei com os prefeitos Mario Esteves, de Barra do Piraí, Eduardo Guedes, de Itatiaia, e André Português, de Miguel Pereira, sobre a situação dos municípios e percebi que a grande preocupação é evitar que ocorra um aumento exponencial de pessoas contaminadas e para isso precisam de Equipamentos de Proteção Individual para os profissionais de saúde e também de aumentar a capacidade dos hospitais – declarou o parlamentar.

Por ser uma solicitação emergencial, as verbas de R$135 mil para Barra do Piraí, R$150 mil para Itatiaia e R$30 mil para Miguel Pereira devem ser liberadas até a próxima semana. Além desses recursos, o deputado federal Delegado Antonio Furtado já havia anunciado o envio de quase R$2 milhões para Barra Mansa, Pinheiral e Volta Redonda, verba que vai amparar as ações dos município no combate ao Coronavírus.

– Ao falar com os prefeitos e saber a realidade de cada município, nós estamos diminuindo a distância das cidades do Sul Fluminense com Brasília. Estamos todos empenhados em combater o COVID-19. Esse é meu compromisso como parlamentar e vamos conseguir esse objetivo. Juntos somos mais fortes do que o vírus. – finalizou o Deputado.