Polícia Militar prende dupla com armas em Volta Redonda

Policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam a informação que dois suspeitos, de 30 e 36 anos, armados, estariam dentro de um veículo Hyundai I30, placa FEA 7985, de cor preta, e que estariam dispostos a cometer um homicídio. O carro foi abordado em frente ao colégio Tocantins, no bairro Retiro.

Durante abordagem e revista pessoal os agentes encontraram com um suspeito uma pistola marca Smith Wesson, calibre 45, nº TAV 8196, modelo 645 inox, municiada. Com o outro suspeito foi encontrada uma pistola marca Girsan calibre 9mm, municiada, de numeração raspada, de cor preta. Também foram encontrados no veículo dois carregadores sobressalentes da pistola 45 municiada, um carregador de pistola 9mm municiado, uma touca ninja, dois aparelhos celulares, 22 munições de calibre 45, 28 munições de calibre 9mm e R$ 300.

Após consulta foi verificado que o veículo constava como roubo / furto na cidade de Uberaba (MG), em 26/08/2019. Segundo os policiais, os suspeitos disseram que estariam indo cometer um homicídio, porém não indicaram o local e quem seria a vítima.

Os dois receberam voz de prisão e foram levados para a Delegacia de Polícia, da cidade. Eles foram autuados por porte ilegal de arma de fogo, receptação e supressão ou adulteração de identificação de arma de fogo.