Sobem de 8 para 18 casos de coronavírus em Volta Redonda

O prefeito de Volta Redonda Samuca Silva, Secretário de Saúde Alfredo Peixoto e coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, Milene Paula de Souza, divulgaram na tarde desta quinta-feira, o aumento substancial do número de pessoas infectadas com o vírus coronavírus (Covid-19), de 8 para 18 casos.

O prefeito voltou a frisar que é necessário que as pessoas continuem reclusas para evitar mais pessoas contaminadas. “Estamos na faixa de 14 dias da quarentena e o risco é muito grande. Por isso continuo defendendo que as pessoas não saiam para evitar a contaminação”, disse o prefeito.

Samuca disse que já distribuiu 16 mil sabonetes. Ele disse que é uma boa ferramenta para as pessoas que não tem condições, ou que não estão encontrando o álcool em gel na cidade.

O prefeito disse que será inaugurada na próxima semana, com parceria com o governo do estado e prefeitura de Volta Redonda, um Centro de Doenças Respiratórias, na Unimed e Hinja (Retiro) para pessoas com qualquer problema respiratória, além do Covid-19.