Trabalhos de higienização chegam aos distritos de Resende

Equipes da Prefeitura estiveram na Serrinha do Alambari e Capelinha higienizando locais de grande circulação de pessoas; medida faz parte da prevenção e combate ao novo coronavírus

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, continua com os trabalhos de limpeza e higienização em pontos que circulam um grande número de pessoas diariamente. Desta vez, os trabalhos chegaram aos distritos da Serrinha do Alambari e Capelinha.

A medida tomada pela administração municipal tem como objetivo prevenir a população, combater e evitar que o coronavírus (Covid-19) circule pelo município, inclusive nas áreas rurais e mais distantes. Nos distritos, as equipes higienizaram, principalmente, locais de atividades físicas e parques infantis, assim como também unidades de saúde.

Segundo o superintendente de Serviço Público, Carlos Eduardo Torres Almeida, a equipe, que já realizava este tipo de serviço, aumentou o número de profissionais. Os responsáveis pela higienização também recebem cuidados, com o uso de roupas de proteção química, além de equipamentos e produtos como o cloro para desinfetar os locais.

A intensificação da higienização em locais de grande circulação também já foi realizada em outras áreas de Resende, como os pontos de ônibus, rodoviárias, entradas de postos de saúde de diversos bairros e o principal cartão postal da cidade, a Ponte Velha. Além das unidades de saúde que funcionam e atendem pacientes 24 horas, como o Hospital de Emergência e a UPA.

As equipes também têm passado em diferentes bairros como Jardim Primavera, Toyota, Fazenda da Barra I,II e III, Itapuca, Manejo, Jardim Alegria e Jardim Beira Rio.

A administração municipal tem tomado também outras medidas para prevenir e proteger toda a população do Covid-19, seguindo as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde), do Ministério da Saúde e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.