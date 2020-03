Valença tem primeiro caso positivo de Coronavírus

A Prefeitura de Valença confirma oficialmente o primeiro caso positivo de coronavírus na cidade. Por questões de ética profissional e preservação à privacidade do paciente, nenhuma identificação será repassada.

A Secretaria Municipal de Saúde, foi informada, e está monitorando o paciente que está em tratamento e recolhimento social em casa, e passa bem.

O Setor de Epidemiologia de Valença seguindo novas orientações técnicas da Secretaria Estadual de Saúde, n°09/2020, registra hoje, 131 casos de Sindrome Gripal; 32 casos Notificados ao Ministério da Saúde – Covid -19; 05 casos internados, 20 aguardando resultados; 11 (onze) casos negativos e 01 caso positivo.

As recomendações ganham força para que a população evite sair de casa e siga todas as orientações de higienização no combate a pandemia do Coronavírus. Só procurem as Unidades de Saúde e o Hospital em caso de sintomas, com febre e falta de ar. Fiquem em casa!