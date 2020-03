Central nuclear garante abastecimento do sistema elétrico, em Angra

A central nuclear de Angra continua em pleno funcionamento, a despeito da crise provocada pela pandemia do coronavírus. Mesmo com um cenário de queda do consumo no país, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) tem demandado carga máxima de Angra 1 e 2, que vêm operando acima da potência nominal, com 647 MW e 1.355 MW, respectivamente.

Para o presidente da Eletronuclear, Leonam dos Santos Guimarães, a relevância das usinas nucleares é clara. “Angra 1 e 2 geram energia limpa e segura perto dos grandes centros consumidores do país, além de contribuir para a estabilização da rede elétrica. Nesse período conturbado, a Eletronuclear mantém seu compromisso de garantir o fornecimento de energia de base para o Sistema Interligado Nacional (SIN)”, frisa.

Para proteger a saúde de seus colaboradores, a empresa vem tomando precauções. Trabalham presencialmente, em regime de turno, apenas os empregados essenciais de Angra dos Reis. Os demais realizam teletrabalho, sendo que a sede da companhia, no Rio de Janeiro, permanece fechada. Além disso, aqueles que continuam na empresa têm a temperatura corporal monitorada. A medida também vale para prestadores de serviços e responsáveis por entregas de material. Por fim, a higienização das instalações foi redobrada.

O diretor de Operação e Comercialização da Eletronuclear, João Carlos da Cunha Bastos, destaca que, neste momento de calamidade pública, as usinas nucleares têm papel fundamental para dar confiabilidade ao abastecimento de energia do país. “O Brasil precisa da nossa energia, sobretudo os hospitais, que atuam na linha de frente desta crise. Estamos a postos para cumprir nosso dever, com muito orgulho”, finaliza.