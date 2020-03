Confirmado segundo caso de contaminação pelo Coronavírus em Resende

A prefeitura de Resende, por meio da secretaria de Saúde, confirmou na tarde desta sexta-feira, o segundo caso de contaminação pelo Coronavírus, no município. A paciente, cujo exame foi feito no dia 19 de março, é esposa do primeiro caso confirmado na cidade. Também foi confirmado pelo laboratório Lacen (RJ), o exame positivo deste primeiro caso (que havia sido detectado em exame de outro laboratório).

Os pacientes passam bem e continuarão em isolamento social em sua residência pelos próximos dias, quando serão novamente testados para confirmação do fim da infecção.

A secretaria de Saúde pede à população de Resende, em virtude do aumento expressivo dos casos em cidades vizinhas, que no dia de hoje informou 25 pacientes confirmados e o primeiro óbito cor Covid-19, que reforce seus esforços de quarentena domiciliar.