Coronavírus: Governo do Estado anuncia 618 contratações na área da saúde

Profissionais aprovados no último concurso começam a atuar no dia 4 de abril

Em ação conjunta do Gabinete de Crise para Enfrentamento do Coronavírus, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) contrata 618 profissionais, que começam a atuar a partir do dia 4 de abril. As vagas serão distribuídas nas unidades administradas pela Fundação Saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, biólogos, farmacêuticos e demais contratados reforçarão as equipes das unidades de atendimento.

Para o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, a agilidade na contratação de novos profissionais é de grande importância para preencher a necessidade de maior número de atendimentos aos pacientes do Covid-19.

– Estamos passando por um momento de exceção. Nenhum sistema de saúde no mundo está preparado para o aumento expressivo da demanda por atendimento de emergência. Por este motivo, estamos trabalhando para ampliar o quadro de profissionais atuantes o mais breve possível – declarou o secretário Edmar Santos.

Os profissionais aprovados no último concurso da Fundação serão divididos nas categorias: médico; assistente social; biólogo; engenheiro de segurança do trabalho; físico nuclear; odontólogo; farmacêutico; fonoaudiólogo; nutricionista; psicólogo; técnico em farmácia; técnico de laboratório; enfermeiro; técnico em saúde bucal e técnico de enfermagem.

Eles serão distribuídos nas seguintes unidades: Hemorio; Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (IEDE); Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro (CPRJ); Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio De Castro (IECAC); Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ary Parreiras (IETAP); Programa Estadual de Transplante (PET); Hospital Estadual Carlos Chagas (HECC); Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária (IEDS); Hospital Estadual Santa Maria (HESM); Laboratório Central Noel Nutels (LACEN); Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião (IEISS) e Hospital Estadual Eduardo Rabello (HEER).