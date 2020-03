Polícia Militar apreende drogas em Barra Mansa

Policiais militares estavam em patrulhamento na tarde desta sexta-feira,quando foram avisados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) sobre dois suspeitos, de 24 e 18 anos, que estariam com drogas, na Rua H, no bairro Metalúrgico, em Barra Mansa.

Os agentes foram até o local e observaram os dois suspeitos com as mesmas características passadas pelo Ciosp. Durante abordagem, foi encontrado com o jovem, de 18 anos, um pino de cocaína. Com o outro nada foi encontrado de ilícito.

Após buscas na localidade e nos lugares citados na denúncia, os agentes apreenderam 89 pinos de cocaína e 24 trouxinhas de maconha. Os dois foram apreendidos junto com as drogas e levados para a Delegacia de Polícia de Barra Mansa.