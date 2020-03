Polícia Militar apreende drogas em Volta Redonda

Policiais militares receberam informação na noite desta quinta-feira, por volta das 20h40min, sobre suspeitos que teriam cometido assalto no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda. Os agentes foram até o local e conseguiram abordar os suspeitos, mas nada foi encontrado com o suspeito. Os policiais foram até a casa do suspeito, na Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, no bairro Aterrado (próximo ao trevo da Vila Americana), Volta Redonda.

Foram apreendidos um amarrado contendo seis trouxinhas de erva seca, três trouxinhas de pó branco, frascos vazios que continham cheirinho da loló, um dixavador, sacolés vazios para acondicionar drogas e uma tesoura.