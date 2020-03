Policiais militares prenderam na tarde desta sexta-feira, um homem com uma pistola calibre 9mm, duas granada, dois carregadores e 30 munições calibre 9mm, numa casa da Rua João Teixeira Rocha, no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda.

Policiais do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e agentes do Serviço Reservado cercaram a residência e o suspeito foi preso. O suspeito, as granadas, munições e arma foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar