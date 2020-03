PRF apoia Sest/Senat em ação de combate ao coronavírus

A 7ª DEL PRF apoiou nesta sexta-feira, equipes de saúde do Sest/Senat da região, no km 267 da Rodovia Presidente Dutra, no pátio do Posto de combustíveis do posto Sol da Dutra, no sentido São Paulo, próximo ao bairro Vila Principal, em Barra Mansa.

Durante às ações, vários caminhoneiros receberam orientações sobre higiene correta das mãos e meios necessários para se evitar a contaminação com o Coronavírus Covid-19. Além das orientações, os motoristas receberam kits contendo máscaras e luvas de proteção; e também um lanche.

As orientações eram tanto teóricas quanto práticas, sendo realizada a higienização das mãos em uma pia sob monitoramento de agentes de saúde que passavam orientações sobre o modo correto.

Também era realizado um rápido exame das condições de saúde dos caminhoneiros, aferindo a temperatura corporal através de termômetro digital, não sendo necessário o contato com eles.

Objetivo desta ação é garantir a livre circulação de cargas sob o cenário de pandemia provocada pelo Covid-19. Na próxima semana outra ação desta será realizada em outro ponto da Rodovia Presidente Dutra, na região.