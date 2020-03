Quatis e Aman selam parceria no combate ao coronavírus no município

Ficou acertado o envio de tendas de atendimento e triagem, profissionais de saúde e material hospitalar e de higiene, caso seja necessário.

O Município de Quatis selou uma importante parceria no combate ao novo coronavírus. Na manhã desta sexta-feira, dia 27, o prefeito Bruno de Souza (MDB) se reuniu com o comandante da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes. No encontro, que aconteceu na Academia, foi acertado a realização de ações conjuntas de combate ao Covid-19 em Quatis, caso seja necessário. Durante a reunião, o comandante detalhou as principais ações implantadas dentro da instituição de prevenção ao vírus. Além disso, o prefeito conheceu toda a estrutura que a instituição militar tem disponível e que pode ser solicitado.

De acordo com o prefeito, no encontro o general Dutra de Menezes garantiu que a Aman está preparada para ajudar os quatro municípios da região das Agulhas Negras.

– O nosso município sempre que precisou pôde contar com o apoio da Aman e esse apoio foi renovado nesse encontro. Nesse momento de pandemia mundial, sabermos que aqui na nossa região temos uma instituição que pode nos oferecer toda a sua estrutura de apoio no que se refere a material e recursos humanos será de suma importância para vencermos essa doença – afirmou o prefeito.

No encontro ficou acertado que, caso seja solicitado, a Aman poderá auxiliar o município com ações como a montagem de tendas de atendimento e triagem, profissionais de saúde e material hospitalar e de higiene. Outro apoio acertado no encontro foi o envio de uma equipe técnica da própria Aman para realizar um trabalho de desinfecção na cidade.

Até o dia de hoje, o Município de Quatis registro dois casos suspeitos de infecção do novo coronavírus. Um homem, que após ser atendido no Hospital São Lucas, foi liberado para cumprir a quarentena em casa. O outro caso é de uma mulher que continua internada no hospital. Ambos passam bem e aguardam o resultado do material colhido e encaminhado para exame no Laboratório Central, no Rio. FOTO: General Gustavo Henrique Dutra de Menezes, prefeito Bruno e o tenente-coronel Souza Costa