Samuca confirma uma morte e 25 casos de coronavírus em Volta Redonda

O prefeito Samuca Silva, anunciou na tarde desta sexta-feira que está confirmado a morte de uma pessoa proveniente do coronavírus (Covid-19). Trata-se do idoso, de 66 anos, estava internado no Hospital São João Batista, junto com sua irmã, de 67 anos (ainda não confirmada a causa de sua morte). O idoso morreu no domingo passado. O número também de pessoas confirmadas com o vírus aumentou de 18 para 25 pessoas, nesta sexta-feira.

O aumento foi de 7 pessoas em relação ao dia anterior. São quatro homens, um de 38, dois de 66 e outro de 56 anos. As mulheres, de 31, 74 e 80 anos. Todos em restrição domiciliar e estão sendo monitorados pela secretaria de Saúde, do município.

O prefeito disse também que fez um pedido ao presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, Benjamin Steinbruch de uma quantia de R$66mil, para compra de colchões, colchas e materiais em geral. Sobre o comércio, Samuca disse que o dia 5 de abril vai se reunir com os empresários. “A gente precisa se reinventar. A prefeitura também sofre. A nossa arrecadação vai cair. Decisões difíceis e inéditas serão tomadas”, disse Samuca.

Samuca também destacou junto com o secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, sobre a vacinação referente a H1N1 (Influenza). Segundo Samuca, não precisa uma concentração de pessoas para tomar a vacina. Todos serão vacinados, disse o prefeito.