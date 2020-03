Volta Redonda intensifica ação de combate ao Aedes aegypti

Todo o trabalho será realizado nas áreas externas das residências e os profissionais seguirão as medidas de segurança contra o Novo Coronavírus

A prefeitura de Volta Redonda realiza neste sábado, dia 28, mais uma ação de bloqueio para eliminar possíveis focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. A ação, que seguirá durante a semana, vai acontecer nos bairros Água Limpa e Siderlândia, das 08h às 14h.

O prefeito Samuca Silva pede que a população coopere na luta contra o mosquito. “Estamos lidando com uma ameaça desconhecida, que é o Novo Coronavírus, e fazendo de tudo para proteger a população. Mas é importante que todos ajudem a combater os inimigos já conhecidos, como a dengue”, disse Samuca, lembrando ainda que são 10 minutos diários no combate ao Aedes.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Ambiental, Janaína Soledad, as ações de combate ao Aedes aegypti são realizadas durante todo ano. “Trabalhamos diariamente na conscientização e orientação da população para conter a procriação do mosquito, mas a ação de bloqueio são visitas e fiscalizações mais minuciosas para eliminação dos possíveis focos”, explicou.

Todo o trabalho será realizado nas áreas externas das residências e os profissionais seguirão todas as medidas de segurança para se protegerem do Novo Coronavírus.