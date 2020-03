Homem sofre tentativa de homicídio ao descer de Uber, em Barra Mansa

Um homem, de 32 anos, foi baleado ao descer de um veículo Uber, na madrugada deste sábado, por volta das 3 horas, na Rua Maria do Carmo Soares Marques, no bairro Vila Elmira, em Barra Mansa. A vítima foi levada para o Cais do Aterrado e posteriormente para o Hospital São João Batista. Ele contou aos policiais militares que caiu ao ser atingido na coxa direita por dois homens que estavam atrás de uma árvore.

Disse aos agentes que percebeu que os dois suspeitos fugiram depois dos disparos. A vítima contou não haver motivação para a tentativa de homicídio. Os agentes fizeram o registro de ocorrência na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.