Homem sofre tentativa de homicídio em Barra Mansa

Um homem, de 33 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira, na Rua Joana D’arc, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. Segundo informações recebidas pelos policiais militares à vítima estava chegando em casa com sua esposa quando um carro (prata) se aproximou e um ocupante do veículo atirou contra o homem.

Ele foi atingido por três tiros, um nas costas e dois nas pernas. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Misericórdia, na cidade. Na Delegacia de Polícia foi constatado de que o homem já possuía três passagens por tráfico de drogas e estava em liberdade condicional desde o dia 21 de fevereiro deste ano.