Jovem tenta agredir policial e leva tiro na perna em Pinheiral

Um jovem, de 23 anos, que participava de um evento não autorizado, teria investido contra um policial militar no início da madrugada deste sábado, na Rua Chico Mendes, no bairro Parque Maíra, Pinheiral (RJ).

Os agentes foram acionados por moradores reclamando do som muito alto de um veículo e com várias pessoas ao redor. Ao chegar ao local da denúncia, os policiais tentavam localizar o proprietário do veículo para interromper o som. Neste momento aproximou um jovem, muito exaltado, que teria investido contra a viatura policial.

Em seguida tentou agredir e tomar a arma do policial militar. Mesmo sendo advertido o agressor foi em direção e incitou os presentes contra os agentes. Um dos policiais efetuou disparos como advertência.

Não satisfeito, o homem teria continuado a investida e tentou mais uma vez pegar a arma de um agente. Sentindo-se ameaçado o agente atirou contra a perna do homem que foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Hospital São João Batista.

O suspeito está sob custódia no hospital. Na Delegacia de Polícia, de Pinheiral foi constatado de que o suspeito já tinha uma passagem por lesão corporal em 2017.