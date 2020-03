Número de casos de coronavírus sobe em Volta Redonda

O prefeito Samuca Silva divulgou na tarde deste sábado, ao lado do secretário de Saúde Alfredo Peixoto, mais dados sobre o coronavírus (Covid-19) na cidade de Volta Redonda. As informações passadas pelo prefeito ocorreram direto do Hospital de Campanha, no Estádio Raulino de Oliveira. Samuca disse que agora são 28 casos de contaminação do coronavírus (Covid-19).

Os mais recentes são dois homens e uma mulher. No total até agora são 222 casos suspeitos de coronavírus que estão sendo monitorados pela secretaria de Saúde, de Volta Redonda. Segundo ele, os casos mais graves serão atendidos no Hospital São João Batista e, caso necessário, no antigo Hospital Santa Margarida, que ainda não foi inaugurado.

O prefeito aproveitou para falar sobre a estrutura do hospital de campanha que foi montado no Estádio Raulino de Oliveira. Segundo ele, a estrutura já está montada. Ele aguarda a chegada dos colchões e oxigênio que tem previsão para a próxima quarta-feira.