PRF lança campanha ‘Siga em frente, caminhoneiro’ no RJ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lançou a campanha “Siga em frente, caminhoneiro”, nas rodovias federais de todo o país. O objetivo foi apoiar a distribuição de produtos de higiene e alimentação para os caminhoneiros. A ação, iniciada neste sábado (28), auxiliou os motoristas para garantir as necessidades básicas de refeição e higiene.

No Rio de Janeiro, a campanha contou com a colaboração de empresários, donos de mercados, bares, restaurantes e lanchonetes, de concessionárias, de moradores, entre outros. Cada ponto de apoio contou com voluntários, devidamente uniformizados e identificados e a entrega aos caminhoneiros foi no formato drive thru. Desse modo, a mobilização dos voluntários garantiu os métodos de prevenção da disseminação do COVID-19. Vários voluntários distribuíram marmitas para os caminhoneiros.

Foram disponibilizados oito pontos de arrecadação e distribuição dos donativos no Rio de Janeiro. Na região de competência da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal os pontos de entregas foram no km 267 da BR-116 (Rodovia Rio-São Paulo), na Vila Principal, em Barra Mansa e no km 275 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.