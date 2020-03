Bairro Ano Bom fica praticamente intransitável

As chuvas que atingiram a região no início da noite deste domingo, por volta das 18 horas, provocaram alagamentos no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. A Praça das Nações Unidas foi invadida pelas águas. Carros transitaram com dificuldade.

Um veículo teve uma pane no motor e ficou parado no meio das águas. Moradores reclamam da prefeitura que não desentope os bueiros.