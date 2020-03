Deputado Antonio Furtado continua campanha contra o Coronavírus

Live em rede social tem ajudado a esclarecer dúvidas da população e apresentar propostas que estão sendo discutidas na Câmara dos Deputados

Dar o maior número de informações possíveis para a população sobre as ações de combate e enfretamento ao COVID-19 tem sido um dos objetivos do deputado federal Delegado Antonio Furtado. Como forma de estar perto da população, o parlamentar realizou, na noite de ontem (27/03), uma live em suas redes sociais sobre como o Congresso está trabalhando para propor ações e dar dicas de como as pessoas podem ajudar nesse momento de pandemia.

– Eu defendo que, nesta semana e na próxima, continuemos com o que chamam de isolamento horizontal, o máximo de pessoas ficando em casa para evitar o aumento no contágio pela doença. O número de fato nos preocupa. Mais de meio milhão de pessoas no mundo estão infectadas. Acompanhamos com preocupação o que está acontecendo em outros países e por isso a atenção que tenho dado ao momento que estamos passando – alertou o parlamentar.

Entre as medidas votadas pela Câmara dos Deputados, em sistema remoto, o Projeto de Lei 789/2020, sobre a distribuição de merenda escolar para os alunos de escolas públicas de áreas carentes, foi aprovado por levar em consideração que o dinheiro do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) continuará a ser repassado pela União a estados e municípios para a compra de merenda escolar

– Quero deixar muito claro com relação as verbas, o que estamos fazendo para que a crise econômica não venha com tanta força e atinja os mais fracos economicamente. Muitas vezes, as famílias não têm condições de dar a alimentação que as escolas oferecem aos seus filhos, por isso a necessidade de manter a distribuição da merenda escolar para essas crianças. Com essa medida vamos favorece 42 milhões de estudantes – explicou o parlamentar.

O Projeto de Lei 9236/2017, que cria um auxílio emergencial para pessoas de baixa renda, também foi muito discutido. A princípio o governo ofereceu o valor de R$200 por família, mas, ao final da votação, o projeto foi aprovado considerando o valor de repasse de R$600, podendo chegar a R$1.200 por família. Para que entre em vigor, os projetos aprovados pela Câmara dos Deputados precisam ser votados e aprovados no Senado Federal.

– Sabemos que muitos trabalhadores informais estão sendo drasticamente afetados, financeiramente, pela pandemia. Essa informalidade leva as pessoas a uma grave dificuldade de sobrevivência e por isso aprovamos o Projeto de Lei para permitir um salário de R$600 até R$1.200, por três meses, por família. Essa decisão foi tomada porque entendemos que precisam ter o mínimo de dignidade para passar por esse momento crítico. Por não terem um vínculo formal, não podem ser arrastadas para a miséria – considerou o deputado.