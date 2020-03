Prefeito atualiza ações contra o coronavírus (Covid-19)

O prefeito Samuca Silva usou as redes sociais na manhã deste domingo para falar sobre as ações ao combate ao coronavírus (Covid-19). Segundo ele, um caso foi descartado manhã deste domingo.

Segundo o prefeito, o controle de acesso ao município já abordou mais de 40 mil pessoas com ação de conscientização e avaliações clínicas.

Segundo Samuca, a prefeitura está agilizando a higienização do Hospital do Retiro, Cais do Conforto e hoje pela manhã foi a vez do Hospital São João Batista. Samuca recomendou mais uma vez para as pessoas ficarem em casa.