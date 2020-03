Serviços de manutenção são realizados no final de semana em Volta Redonda

Equipes da Secretaria de Infraestrutura fizeram capina, roçada, limpeza e tapa-buracos em diversos pontos da cidade

Os serviços de manutenção não pararam durante o final de semana em Volta Redonda. Mesmo com as restrições e suspensões por conta do combate ao Covid-19, o Novo Coronavírus, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) realizaram serviços de limpeza, capina, roçada e tapa-buraco em diversos bairros.

Os bairros Laranjal, Belmonte, Roma, Três Poços, Sessenta, Santa Rita Zarur, Água Limpa e o Cemitério Municipal receberam serviços como capina, roçada e retirada de entulho. Já a ação de tapa-buracos foi realizada nos bairros Santa Cruz, Vila Santa Cecília, Conforto, Jardim Amália e Niterói.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, frisou que todos os servidores que realizam serviços essenciais para a prefeitura foram orientados sobre todos cuidados necessários para evitar contaminação pelo Coronavírus. “Nossos funcionários estão se cuidando e tenho que agradecer a todos eles que desempenham trabalhos tão essenciais para nossa cidade”, comentou.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Toninho Oreste, os trabalhos de manutenção não podem parar. “Se nós não cuidarmos da curadoria e limpeza da cidade, damos espaço para outros problemas, como a Dengue. Então, estamos tomando todo cuidado, mas mantendo a cidade em ordem”, disse.