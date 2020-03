Volta Redonda tem oito casos de coronavírus (Covid-19)

Em sua participação nas redes sociais neste domingo, o prefeito Samuca Silva informou que agora são oito casos confirmados na cidade do Coronavírus (Covid-19). Os exames foram feitos no dia 16 de março deste ano e com comprovação através do laboratório Lacen, no Rio de Janeiro.

Os três casos confirmados, uma jovem, de 20 anos, estudante universitária (está em quarentena domiciliar). O segundo caso, uma mulher de 48 anos (em quarentena domiciliar). O terceiro é um idoso, de 76 anos, que está internado em um hospital da cidade.

Os novos casos são de quatro mulheres, de 27, 39, 48 e 67 anos, e um homem de 42 anos. Volta Redonda tem 33 casos confirmados de coronavírus (Covid-19). Quatro estão internadas em hospitais públicos e uma pessoa no hospital privado. No momento são 227 casos que estão sendo acompanhados pela secretaria de Saúde, da cidade.

Volta Redonda registrou uma morte pelo coronavírus (Covid-19). Samuca, disse nas redes sociais que vai proibir carros de outras cidades transitando na cidade, com o objetivo de conter o vírus coronavirus. O cerco será feito nas entradas da cidade. Carros de moradores de Volta Redonda que tenham a placa de outra cidade terão que comprovar que residem na cidade.

Outro ponto destacado pelo prefeito é com relação aos idosos que terão as gratuidades suspensas até o dia 6 de abril, para evitar o que eles venham para as ruas, com risco de contrair o coronavírus (Covid-19). Samuca também anunciou que o Saae está proibido do corte de água por falta de pagamento por 60 dias. Antes o corte era previsto para até 30 dias.

Nesta segunda-feira, o prefeito disse que vai anunciar um pacote de benefícios do IPTU e ISS. Ele comentou sobre os 114 leitos de média complexidade que estarão disponíveis em breve no Estádio Raulino de Oliveira.