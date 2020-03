Álcool em gel também requer cuidados

De solução à vilão! O álcool em gel pode não ser tão inofensivo quanto muita gente pensa. Devido à pandemia da Covid-19, o produto entrou definitivamente na vida do brasileiro. Mas o repentino contato com essa celebridade da limpeza de objetos e higienização pessoal requer alguns cuidados específicos: seu uso em excesso pode prejudicar mais do que ajudar.

Para que o produto tenha ação de combate ao vírus é necessário que a sua concentração esteja entre 60% e 80%. De acordo com a farmacêutica-bioquímica Laura de Freitas, na receita caseira seria preciso realizar um cálculo para garantir uma concentração adequada de álcool no produto final.

Segundo as especialistas, o consumidor precisa observar no rótulo do produto se ele possui o selo do Inmetro e se tem a quantidade correta de álcool.