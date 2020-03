Idosos devem agendar vacinação domiciliar contra gripe em Volta Redonda

A partir desta segunda-feira, dia 30, os maiores de 70 anos podem solicitar a aplicação da vacina em casa

A Prefeitura de Volta Redonda começa nesta segunda-feira, dia 30, o agendamento da vacinação domiciliar contra gripe para idosos com mais de 70 anos. Na última semana o público dessa ação era formado por maiores de 80 anos. A prioridade é para idosos acamados ou deficientes, com a mobilidade reduzida. Os telefones disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde para solicitar a vacina são (24) 3339-9628 e (24) 3339-9629.

A vacinação contra gripe é mais uma ação de combate ao coronavírus (Sars-Cov-2), apesar de não imunizar contra o novo vírus, a vacina aumenta a imunidade da população e reduz a circulação do vírus influenza, ajudando na diferenciação entre a gripe e a Covid-19.

O prefeito Samuca Silva afirma que o município oferece as doses para a população de acordo com o fornecimento do Governo do Estado do Rio de Janeiro. “Volta Redonda deve receber um novo lote de vacinas até a próxima quarta-feira, dia 1° de abril, que será utilizado para intensificação da vacinação domiciliar”, avisou Samuca, ressaltando que, nesta semana, não haverá drive thru e nem aplicação de vacina nas unidades de saúde.

O secretário de Saúde de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, lembra que 25% do público alvo da primeira fase da campanha de vacinação contra o vírus Influenza, composto por maiores de 60 anos e profissionais da saúde, já foram imunizados. “Os profissionais de saúde que estão em atividade na Rede Municipal são vacinados nos postos de trabalho e, a partir desta semana, para os profissionais que atuam na Rede Privada de Saúde haverá um agendamento para aplicação da vacina”, informou.

Na próxima semana, Volta Redonda amplia o público alvo para a vacinação domiciliar para os maiores de 60 anos e menores de 70. E no dia 15 de abril, quarta-feira, haverá um resgate de todos os indivíduos que compõem o público alvo da primeira fase da campanha de vacinação contra gripe ainda não imunizados. A intensificação da vacinação continua até o próximo mês de maio com a ampliação gradativa do público alvo, mas os idosos com mais de 60 anos continuam a ter acesso à vacina, mesmo após o término da primeira fase da campanha.

A partir de 16 de abril, a campanha de vacinação contra gripe começa a atender professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, além dos doentes crônicos. Já a partir de 9 de maio, a vacina será estendida para crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), adolescentes de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas, população e funcionários do sistema prisional, população indígena e ainda pessoas de 55 a 59 anos, que foram acrescentadas ao público alvo da campanha em 2020.