Policiais militares receberam uma informação sobre um homem, de 29 anos, que estaria com drogas na Rua Aureliano Portugal, nas proximidades do Colégio Aureliano Portuga, no bairro Estação, em Rio Claro.

Os agentes foram até o local e perceberam que o suspeito ficou muito nervoso ao ver a viatura policial. Em revista pessoal foi encontrado um sacolé contendo pó branco. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia e liberado pouco depois.