Polícia Militar é acionada para atender Maria da Penha, em Volta Redonda

Policiais militares foram acionados na noite de domingo para atender uma solicitação de uma ocorrência referente a Lei Maria da Penha, na Rua Edgar Nogueira, no bairro São Luiz, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local e fizeram um contato com uma mulher que estaria sendo agredida verbalmente e físicas. Em contato com o acusado, ele disse que as agressões partiram por parte da mulher e que apenas tentou se defender. Os dois foram levados à Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), em Volta Redonda.

Logo depois foram levados para o ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli) em Três Poços para o exame de corpo de delito. Após análise da delegada titular as partes entraram em comum acordo e foram liberadas.