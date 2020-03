Polícia Militar recupera carro com registro de furto em Volta Redonda

Policiais militares recuperaram no dia passado um Gol azul placa KPN-1940, furtado no dia 27 de março deste ano, em Volta Redonda. Os agentes receberam a informação sobre o local onde o carro tinha sido abandonado, na Rua Cabo Cesário, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Os policiais militares foram até o local e constataram que os ladrões levaram os bancos, bateria, rádio e estepe do veículo Gol. A polícia fez um contato com a proprietária do Gol, de 54 anos, que e acionou o reboque do seu seguro para retirar o veículo do local. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.