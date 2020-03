Prefeitura de Resende distribui cestas básicas para estudantes da rede municipal de ensino

Distribuição deve ser definida ainda nesta semana; aulas estão suspensas até o dia 15 de abril

A prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Educação, irá realizar a distribuição de cestas básicas para as famílias que possuem estudantes matriculados na rede municipal de ensino em breve. O modo de distribuição destas cestas ainda está sendo definido, mas deve ser anunciado nesta semana pela administração municipal.

A decisão está prevista no último decreto divulgado no boletim oficial da Prefeitura, onde a Secretaria Municipal de Educação, segundo o documento, deverá adotar medidas administrativas com o objetivo de fornecer às crianças e adolescentes a alimentação básica nutricional diária.

Ainda neste decreto, continuam suspensas as aulas até o dia 15 de abril, nas escolas públicas e particulares, assim como nas unidades de ensino superior do município, como forma de combater e prevenir a circulação do novo coronavírus em Resende.

Os beneficiados pelas cestas básicas serão crianças e adolescentes que possam ficar em situação de vulnerabilidade diante da suspensão das atividades presenciais, devido a pandemia do Covid-19. O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, explica o motivo das doações.

– Sabemos que muitos estudantes da rede municipal dependem da merenda que é servida na escola para se alimentarem adequadamente, com isso vamos distribuir alimentos para eles. A distribuição das cestas é temporária devido à pandemia do coronavírus e em breve iremos divulgar como será essa ação, respeitando sempre as necessidades nutricionais, bem como as faixas etárias – ressalta o prefeito.