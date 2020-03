Secretaria de Saúde registra terceiro caso de coronavírus, em Resende

A Secretaria Municipal de Saúde, de Resende confirmou nesta segunda-feira o terceiro caso de coronavírus (Covid-19), na cidade. O exame foi feito pelo laboratório Lacen, no Rio de Janeiro, no dia 21 de março.

A paciente, que foi atendida em uma unidade hospitalar privado é uma mulher, de 28 anos. Ela está em isolamento domiciliar. Ainda segundo a secretaria, ela não teve contato com os dois primeiros pacientes contagiados em Resende.

Os dois primeiros registros de coronavírus na cidade são de um casal que está também isolamento domiciliar. O exame do homem, no entanto, foi lançado pela Secretaria estadual de Saúde nas estatísticas da cidade do Rio de Janeiro, uma vez que ele passa a maior parte da semana na capital do estado.